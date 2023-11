Formel-1-Bilanz 2023: Max Verstappen fuhr Saison der Superlative

Der dreimalige Formel-1-Weltmeister deklassierte die Konkurrenz auch beim Saisonfinale in Abu Dhabi. Königsklasse verliert zwei Österreicher.

Der 22. und letzte Formel-1-Lauf der Saison 2023 endete am Sonntag wenig überraschend mit dem 19. Erfolg von Red-Bull-Pilot Max Verstappen in diesem Jahr. Weil Teamkollege Sergio Pérez wegen einer Strafe auf den vierten Rang zurückfiel, komplettierten in Abu Dhabi ...