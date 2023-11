Die Formel 1 droht sich mit ihrem Prestigeprojekt im Spielerparadies zu verzocken. Temperaturen, Anrainer und Finanzierung stellen eine Herausforderung dar.

Die Formel 1 gastier am Wochenende in Las Vegas.

Der Countdown für das größte Spektakel des Jahres in der Formel 1 läuft. Am Wochenende gastiert die Königsklasse des Motorsports zum ersten Mal nach mehr als 40 Jahren Absenz wieder in Las Vegas. Während in den Jahren 1981 und 1982 ...