DTM-Boss Gerhard Berger: "Für den Salzburgring sprechen viele Sachen"

DTM-Boss Gerhard Berger prophezeit am Wochenende spannende Rennen am Red Bull Ring. Auf die Zukunft ist die Serie gut vorbereitet.

Gerhard Berger ist es innerhalb kürzester Zeit gelungen, die DTM wiederzubeleben. Im SN-Interview vor den Rennen in Spielberg erklärt die österreichische Formel-1-Legende, wo die DTM besser werden muss, was für den Salzburgring als Austragungsort spricht und was bei Ferrari in der Formel 1 falsch läuft.

Wie fällt das Fazit nach zwei Jahren mit dem GT3-Reglement in der DTM aus? Gerhard Berger: Es hat sich extrem gut entwickelt. Ich glaube, manchmal muss man ein bisschen zu seinem Glück gezwungen ...