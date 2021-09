Laura Kraihamer: "Die Frau im Motorsport hat sich entwickelt"

Die Salzburgerin Laura Kraihamer ist die schnellste Frau Österreichs. In der DTM Trophy steht sie mit einem KTM X-Bow am Start.

"Wir haben in dieser Saison bislang noch nicht das Maximum herausgeholt", erklärt Laura Kraihamer im SN-Gespräch. Die 30-Jährige aus Mattsee spricht dabei über ihre bisherigen Leistungen in der DTM Trophy. In der Rahmenserie der DTM ist die Salzburgerin seit diesem Jahr aktiv. "Die Serie ist hart umkämpft. Es macht viel Spaß, hier zu fahren." Am Start steht Kraihamer in einem KTM X-Bow GT4.

Die Österreicherin arbeitet nämlich nicht nur im Marketingbereich bei KTM, sondern ist darüber hinaus seit ...