Logistik im Motorsport: Das Rennen im Hintergrund

Eine Weltreise der anderen Art. Die Logistik spielt in den globalen Motorsportserien eine entscheidende Rolle. Damit Superstars wie Max Verstappen in der Formel 1 oder Marc Márquez in der MotoGP auf der Strecke glänzen können, kämpfen Tausende Personen im Vorfeld um jede Sekunde.

BILD: SN/KTMMEDIA In diesen Lkw wird das benötigte Equipment transportiert.