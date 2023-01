Matthias Walkner nach Sturz bei Rallye Dakar im Spital

Auf der vorletzten Etappe der Wüstenrallye Dakar in Saudi-Arabien hat der Salzburger Matthias Walkner am Samstag bei einem Sturz Rückenverletzungen erlitten. Er musste per Hubschrauber abtransportiert werden.

SN/GEPA pictures Schmerzhaftes Aus für Matthias Walkner.

Bei Kilometer 55 des Abschnitts von Shaybah nach Al-Hofuf stürzte der Dakar-Sieger von 2018, als er in einen Gegenhang sprang. Als ein Helferteam zu ihm kam, klagte der Kuchler über Rückenschmerzen. Sein KTM-Teamkollege Kevin Benavides kümmerte sich um Walkner und blieb bei ihm, bis medizinische Hilfe eintraf. Danach wurde er per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Er soll bereits vorsichtige Entwarnung gegeben haben. KTM-Berater Heiz Kinigadner berichtete der "Speedweek" von einem möglichen Wirbelbruch. "Er hat aber keine Ausfälle, er kann also Arme und Beine bewegen", sagte der frühere Motocross-Weltmeister. Um aber nichts zu riskieren, seien Spezialisten von "Wings for Life" kontaktiert worden. Die Stiftung, die sich die Heilung von Querschnittlähmung zum Ziel gesetzt hat, war einst auf Initiative von Kinigadner und Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz gegründet worden. Ein Bruder und der Sohn von "Kini" erlitten bei Unfällen Querschnittlähmungen. Bereits zweiter Sturz Walkners 2023 Walkner war nach zwölf Etappen auf dem neunten Gesamtrang gelegen. Er hatte selbst schon auf dem ersten Teilstück als Ersthelfer für seinen Konkurrenten Sam Sunderland fungieren müssen. Tags darauf stürzte er selbst und erlitt eine Handgelenksverletzung. Trotz Schmerzen kämpfte er weiter und wurde mit einigen guten Teilergebnissen belohnt. Walkner lernte die Dakar auch schon in der Vergangenheit von ihrer schmerzhaften Seite kennen. 2016 schied er mit einem Oberschenkelbruch aus. Neben seinem Sieg 2018 holte er zwei zweite und zwei dritte Plätze bei der prestigeträchtigen Rallye, die seit 2020 auf der arabischen Halbinsel gefahren wird. Von 2009 bis 2019 war Südamerika der Schauplatz. Ihren Namen hat sie von der ursprünglichen Streckenführung von Paris nach Dakar in Senegal durch die Sahara. 1978 fand sie erstmals statt. Terrordrohungen gegen das Event in afrikanischen Ländern führten zur Verlegung.