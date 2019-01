Matthias Walkner: "Vor allem fühlte ich tiefe Dankbarkeit"

Matthias Walkner kehrt nach seinem zweiten Platz bei der Dakar heute nach Kuchl zurück und will die nächsten Monate nur machen, was ihm Spaß macht.

Es war spannend bis zum letzten Augenblick. Mit einem Podestplatz vor Augen hatte Matthias Walkner am Donnerstag im peruanischen Pisco die zehnte Etappe über noch einmal 360 km in die Hauptstadt Lima in Angriff genommen. Nach gesamt 5500 km stand fest: Walkner konnte bei der Rallye Dakar seinen Vorjahressieg zwar nicht wiederholen, aber Platz zwei glänzte strahlend hell. Der Kuchler sprach nach dem hart erkämpften Podiumsplatz hinter seinem siegreichen KTM-Teamkollegen Toby Price aus Australien von der "mit Abstand besten Dakar, die ich je gefahren bin".