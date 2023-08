MotoGP: KTM dank Binder in Silverstone am Podest

Aleix Espargaró holte sich den Sieg

Den Sieg holte sich dank eines Überholmanövers in der letzten Runde Aprilia-Pilot Aleix Espargaró. Weltmeister Francesco Bagnaia wurde Zweiter. Schwer enttäuscht war einmal mehr Marc Márquez. Der achtmalige Weltmeister stürzte mit seiner unterlegenen Honda-Maschine auch am Sonntag in Silverstone und wartet damit weiterhin auf seine erste Zielankunft in einem Hauptrennen in diesem Jahr. Sein Bruder Alex, der den Sprint am Samstag vor Marco Bezzecchi und Maverick Vinales gewinnen konnte, schied am Sonntag nach einem technischen Defekt an seiner Ducati aus.