Andreas Nikolaus "Niki" Lauda (geboren am 22. Februar 1949 in Wien; verstorben am 20. Mai 2019 in Zürich) war einer der bekanntesten Österreicher, die jemals gelebt hatten. Diese Fotos zeigen einen Querschnitt durch ein bewegtes Leben.

SN/APA/dpa/DB Hockenheim, 22. Juli 1977 – Niki Lauda während des Trainings.