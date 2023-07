Salzburger Philipp Eng gewann mit BMW 24 Stunden von Spa

Der Walser holte sich in einem spannenden Rennen seinen nächsten Sieg in Spa. Der Tod eines Nachwuchsfahrers überschattete das Wochenende.

Der Salzburger Philipp Eng hat gemeinsam mit dem Deutschen Marco Wittmann und dem Briten Nick Yelloly im BMW M4 GT3 die 75. Auflage des 24-Stunden-Rennens in Spa-Francorchamps gewonnen. Nach 537 Runden hatte das Trio am Sonntag 11,129 Sekunden Vorsprung auf den Mercedes um den für Andorra startenden Jules Gounon. Eng hatte bereits 2016 in Spa triumphiert. DTM-Leader Thomas Preining wurde gemeinsam mit Laurin Heinrich (GER) und Dennis Olsen (NOR) im Porsche Fünfter. Mercedes-Pilot Lucas Auer wurde gemeinsam mit seinen Teamkollegen Neunter, Porsche-Fahrer und Wahlsalzburger Klaus Bachler belegte den 15. Rang, hat im Bronze Cup der Serie aber weiterhin alle Chancen auf den Gesamtsieg.

Todesfall überschattet Rennwochenende

Überschattet war die Veranstaltung vom tödlichen Unfall des 18-jährigen Rennfahrers Dilano van't Hoff am Samstag. Der Wagen des Niederländers war bei einem Rennen der europäischen Nachwuchsserie Formula Regional im Rahmenprogramm auf nasser Strecke von einem anderen Rennwagen getroffen worden, nachdem er sich gedreht hatte. Ende des Monats gastiert die Formel 1 auf der traditionsreichen Strecke in den Ardennen.