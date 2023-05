Salzburger Team fährt auch in Monte Carlo im Konzert der Großen

Nicht nur die Formel 1, sondern auch der Porsche Supercup gastiert am Wochenende in Monaco. Lechner Racing ist mittendrin statt nur dabei.

Was Red Bull Racing oder Mercedes in der Formel 1 sind, das ist BWT Lechner Racing im Porsche Supercup: ein absolutes Topteam. Der Salzburger Rennstall startet nach der witterungsbedingten Absage in Imola am kommenden Wochenende in Monaco gleich mit einem Highlight in die neue Saison. Die Ziele in diesem Jahr sind beim erfolgsverwöhnten Team, das bereits 22 Titel in der Meisterschaft einfahren konnte, klar definiert. Wie im Vorjahr soll für die pinken Boliden am Saisonende das Triple aus Fahrer-, Team- ...