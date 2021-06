Mit dem MotoGP-Triumph in Barcelona kehrte KTM auf die Siegerstraße zurück. Vor dem nächsten Rennen in der Königsklasse warfen die SN einen Blick hinter die Kulissen des Motorradherstellers.

316 WM-Titel und unzählige Siege bei der Rallye Dakar: So lautet die beeindruckende Bilanz von KTM im Motorsport. Den Grundstein für die Erfolge in den verschiedensten Rennserien legt der österreichische Motorradhersteller im fast 10.000 Quadratmeter großen Motorsport-Hauptquartier in Munderfing. 2016 wurde das hochmoderne und futuristisch anmutende Gebäude direkt an der Grenze zum Salzburger Land mit dem Ziel eröffnet, die KTM-Dominanz im Motorradsport - vor allem offroad - weiter auszubauen und in der prestigeträchtigen MotoGP Fuß zu fassen.

Insgesamt ...