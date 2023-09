Toto Wolff im Interview: "Fahrer haben kein Vertrauen"

Mercedes und Teamchef Toto Wolff hinken den Ansprüchen in der Formel 1 hinterher. Statt um Titel zu kämpfen, steht erst einmal die Entwicklung des Autos im Vordergrund.

Die Europasaison in der Formel 1 ist vorbei und Mercedes steht immer noch ohne Sieg da. Beginnend mit dem Grand Prix von Singapur am Sonntag (14 Uhr/live ServusTV) wollen die Silberpfeile in den verbleibenden acht Rennen zumindest den zweiten Platz ...