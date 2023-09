Wildes Gerücht: Vettel liebäugelt mit Comeback im Motorsport

Der viermalige Formel-1-Weltmeister beendete im Vorjahr seine Karriere in der Königsklasse des Motorsports. Schon nächstes Jahr könnte der Ex-Red-Bull-Pilot beim prestigeträchtigsten Rennen der Welt aber hinter dem Steuer sitzen.

Wie "Auto Motor und Sport" berichtet, denkt Vettel nämlich ernsthaft darüber nach, 2024 beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans an den Start zu gehen. Angedacht sei angeblich ein Einsatz im Porsche-Kundenteam "Jota", das in der Prototypenklasse startet und somit um den Gesamtsieg beim Klassiker in Frankreich kämpfen könnte. Auf das Gerücht angesprochen meinte der 36-jährige Deutsche: "Bisher ist nichts unterschrieben oder entschieden, aber ich habe die Sache im Hinterkopf. Ich habe ja noch Zeit, um mich zu entscheiden."

Vettel könnte sich mit zwei anderen Ex-Formel-1-Piloten verbünden

Sollte sich Vettel, der sich nach seinem Rückzug aus der Formel 1 intensiv Nachhaltigkeitsthemen widmet und beim Grand Prix von Japan am vergangenen Wochenende Bienen-Hotels an der Strecke aufstellte, für einen Start in dem Langstreckenrennen entscheiden, könnte er dort gemeinsam mit den beiden Ex-Formel-1-Piloten Jenson Button und Robert Kubica in einem Team fahren. Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans geht nächstes Jahr am 15. bis 16. Juni über die Bühne.