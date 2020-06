Formel-1-Legende Mark Webber erklärt im SN-Gespräch, warum Titelhalter Lewis Hamilton auch in dieser Saison Favorit bleibt.

Wie Tausende Fans auch freut sich Mark Webber auf den Restart der Formel 1 am 5. Juli in Spielberg. Den Corona-Lockdown verbrachte der 43-jährige neunfache Grand-Prix-Sieger und Langstrecken-Weltmeister in Australien - und bewies im Rahmen des World Run für Wings ...