Curling - der versteckte Olympiagigant

Curling macht traditionell den Auftakt bei Olympischen Spielen. Die Vorrunden starten auch in Peking 2022 vor der offiziellen Eröffnung am Freitag. Aber was macht die Faszination Curling aus?

Es ist eine Sportart, die immer vier Jahre vor sich hinschlummert und dann schlagartig in den Blickpunkt vieler neugieriger Fans gerät: Curling. Oft respektlos "Wischen auf Eis" tituliert, zählen die Sportart und deren Vertreter zu den wichtigsten und mächtigsten innerhalb der olympischen Familie. 1924 war Curling schon im olympischen Programm, fiel dann wieder heraus und wurde erst 1998 bei den Winterspielen in Nagano offiziell ins Programm aufgenommen. Bei den vergangenen Spielen in Pyeongchang 2018 siegte bei den Damen ...