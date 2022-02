Das war Olympia in Peking: Die Bilanz von A bis Z

Triumphe, Hoppalas, Komödien und Tragödien: Peking 2022 hat allerhand geboten. Die Winterspiele im alphabetischen Schnelldurchlauf.

A wie Aaah: Der tägliche erste Ton aus dem Mund aller 75.000 Mitglieder der Olympiagemeinde beim PCR-Test-Rachenabstrich.

B wie Bussi: Eine fast schon vergessene Geste wurde von den Freestylerinnen wiederbelebt. Anna Gasser und ihre Konkurrentinnen haben sich alle furchtbar lieb. C wie Chill-Effekt: Der Wind sorgte mitunter für gefühlte minus 20 Grad. D wie Dreizehn: Auch ohne Aberglaube die Kurve im Eiskanal, in der Medaillenhoffnungen zerstört wurden. E wie Ein Witz: So fasste Mikaela Shiffrin ihren Olympia-Albtraum mit ...