Nach Stadlober-Erfolg: Radstadts unglaubliche Serie geht eindrucksvoll weiter

Seit 1956 mit einer Ausnahme immer bei Olympia und gleich die nächste Medaille: Wie macht das der SC Radstadt?

Feiern? Nein, zum Feiern hatte German Bauregger nach Teresa Stadlobers Bronzemedaille im Langlauf am Samstag nur wenig Zeit. "Ich wäre gern zu Roswitha (Stadlober, Anm. d. Red.) hinübergegangen, aber wir haben ausgemacht, wir sehen uns vor Olympia nicht mehr, um nichts zu riskieren. Sie fliegt ja in dieser Woche nach China." So waren es am Ende zwei Achterl Rotwein, die er mit seiner Frau getrunken hat, und am Sonntag kümmerte er sich schon wieder um die Zukunft: Denn da standen ...