Olympia-Empfang in Salzburg: Edelmetall vereint sie alle

Sechs Salzburger gewannen bei den Spielen in Peking erstmals eine Olympiamedaille. Einige sogar bei ihrem ersten Antreten. Jetzt begann der Reigen der offiziellen Ehrungen in Rif.

Es war am Montag ein sportlicher Aufmarsch im Landessport- und Olympiazentrum Rif, der Seltenheitswert hat. Wenn noch dazu die hohe Landespolitik, Polizei und Bundesheer in den Tennengau kommen, dann muss schon etwas Besonderes passiert sein. Mit den Skispringern Daniel Huber, Stefan Kraft und Jan Hörl sowie der Super-G-Silbernen Mirjam Puchner waren vier der sechs Salzburger, die bei den Olympischen Winterspielen von Peking Edelmetall gewonnen haben, in Rif. An jenem Ort, der ihnen seit Jahren die besten Trainingsmöglichkeiten bietet. Die Basis ...