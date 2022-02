Es kann nicht schaden, sich als Olympiasieger bei Odysseus über das Wesen von Geschenken zu informieren.

Es ist an der Zeit, eine Portion humanistischer Bildung hier einfließen zu lassen. Die alten Griechen haben uns nicht nur Olympische Spiele beschert, sondern auch das so genannte Danaergeschenk. Ein solch unheilvolles Geschenk war das Trojanische Pferd. Über das Mitbringsel in nachhaltiger Vollholzbauweise freuten sich die Trojaner damals wie ein olympischer Slopestyler nach einem gelungenen Nosebutter triple cork 1980, dabei steckten fiese danaische Feinde darin.

Die Chinesen haben ihren Odysseus aufmerksam gelesen. Sonst würden sie nicht so peinlich genau darauf achten, von der Olympia-Entourage nicht ein Danaer-Virus ins Land eingeschleppt zu kriegen. Außerdem, wer will schon ein Präsent zurück, das man zuvor selbst verschenkt hat?

Bei Olympischen Spielen ist es Tradition, den siegreichen Sportlern neben den Medaillen ein kleines Extrageschenk zu überreichen. In Berlin 1936 erhielten die Goldmedaillengewinner zusätzlich ein Eichenbäumchen in einem braunen Topf mit markiger deutschtümelnder Aufschrift, das sie in ihrer Heimat einpflanzen sollten. Ein paar Jahre später dämmerte den Olympioniken, wie das mit dem "deutschen Wesen" gemeint war und fanden gar nicht mehr toll, dass es symbolhaft in ihrem Garten Wurzeln schlug.

Wer bei den Winterspielen in Peking eine Medaille gewinnt, bekommt als Extra das Maskottchen Bing Dwen Dwen in einer Spezialversion mit goldenem Lorbeerkranz überreicht. Obacht, können wir da nur sagen. Ob es sich da nicht um der Danaer unheilvolle Gabe handelt? Liebe Sportler, lasst euch nicht von den herzigen Kulleraugen dieses süßen Pandabären einlullen. Wer weiß, ob das nicht eine chinesische Alexa ist, die ab sofort eure Erfolgsgeheimnisse erlauscht und heim ins Reich der Mitte meldet? Spätestens wenn euch die Chinesen in vier Jahren bei Olympia um die Ohren fahren, hüpfen und laufen, wissen wir: Sie haben "I muass meine Sach'n beinand hob'n", "So richtig in an Flow einikumma" und "Voigas geb'n" richtig übersetzt und interpretiert.