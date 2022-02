Olympiasieger Thomas Morgenstern analysiert in den SN: Die Ausgangslage für die Skispringer ist nicht nur wegen Kramers Corona- Ausfall nicht einfach. Die Olympiaschanze auf 1700 Metern Seehöhe hat ihre Tücken.

16 Jahre liegt das nun schon zurück, als ich in Turin Olympiasieger werden durfte. Damals wie heute brenne ich für die Winterspiele. Es ist das Aufregendste, das man als Sportler erlebt - und Olympiagold das Größte, das man als Sportler erreichen kann. So sehr würde ich es Kraft und Co. wünschen, in meine Fußstapfen zu treten, Tipps kann ich an dieser Stelle aber leider keine geben. Denn aus eigener Erfahrung weiß ich: Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, der ...