Bob-Pilotin Katrin Beierl bekam Olympia-Tipps von der Mama

Bob-Pilotin Katrin Beierl sind die sportlichen Gene quasi in die Wiege gelegt. Beide Elternteile waren Spitzensportler, beide in der Leichtathletik. Vater Michael Beierl war in den Achtzigern und Neunzigern österreichische Spitze im Hammerwerfen, Mutter Ulrike als geborene Kleindl in erster Linie Hürdenläuferin. Zu Olympia schaffte sie es aber im Weitsprung - und das in Seoul 1988.

SN/APA (MTI)/Zsolt Czegledi Katrin Beierl ist erst seit vier Jahren im Bobsport aktiv