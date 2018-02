Eisschnelllauf: Vanessa Herzog richtet Fokus auf 500 und 1.000 Meter

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog fiebert ihrem ersten Auftritt bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang am Mittwoch entgegen. Über 1.000 Meter rechnet sich die Tirolerin die größten Medaillenchancen aus. Dafür verzichtet sie sogar auf das zwei Tage davor stattfindende 1.500-m-Rennen. Nach überstandener Grippeerkrankung will die 22-Jährige kein Risiko eingehen.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Die 22-Jährige will kein Risiko eingehen