Keine weiteren Sportarten bei Winterspielen 2022 in Peking

Bei den Olympischen Winterspielen in vier Jahren in Peking wird es keine zusätzlichen Sportarten geben. Das gab die Koordinierungskommission des Internationalen Olympischen Komitees am Mittwoch in Pyeongchang bekannt. "Peking hat nicht nach neuen Sportarten für das Programm gefragt", sagte IOC-Vizepräsident Juan Antonio Samaranch junior, der Sohn des langjährigen Olympia-Chefs.

SN/APA (AFP)/MLADEN ANTONOV Es wird bei sieben Sportarten bleiben