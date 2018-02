Kombinierer treten mit Klapfer, Gruber, Denifl und Seidl an

Wie schon vor dem Einzelbewerb von der Normalschanze hat sich der ÖSV-Cheftrainer der Nordischen Kombinierer am Samstag schon nach dem ersten Großschanzen-Training auf sein Quartett festgelegt. Im Einzelbewerb der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang sind am Dienstag neben Bronzemedaillen-Gewinner Lukas Klapfer neu auch Mario Seidl sowie Wilhelm Denifl und Bernhard Gruber am Start.

SN/APA (AFP)/ODD ANDERSEN Klapfer hat schon eine Medaille in der Tasche