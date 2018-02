Die österreichischen Medaillengewinner bei den XXIII. Olympischen Winterspielen in Pyeongchang dürfen sich diesmal über ein Münzen-Set in Silber freuen. Dies hat das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC) am Samstag verlautbart. Goldmedaillengewinner dürfen sich über eine Philharmoniker-Kollektion der Münze Österreich AG im Wert von 17.000 Euro freuen.

Für Silber wird ein Set im Wert von 13.000 ausgeschüttet, Bronze ist eine versilberte 11.000-Euro-Prämie wert. (APA)