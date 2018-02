Olympia: Janine Flock verpasst Medaille im Skeleton

Nichts ist es mit der erhofften ersten Skeleton-Medaille für eine Österreicherin bei Olympia geworden. Die Tirolerin Janine Flock verpasste Bronze am Samstag in Pyeongchang um lediglich 0,02 Sekunden. Genau mit dieser Kleinigkeit an Vorsprung war die 28-Jährige in den entscheidenden vierten Lauf gegangen, in diesem verlor sie aber 0,66 Sekunden gegenüber Siegerin Lizzy Yarnold aus Großbritannien.

SN/APA (AFP)/MARK RALSTON Trost für Flock im Ziel: Der Rückfall von Rang 1 auf 4 schmerzt