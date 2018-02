Olympia: Teresa Stadlober bog falsch ab und vergab Medaillenchance

Ein Blackout beim 30-Kilometer-Rennen kostete die Salzburgerin in Südkorea die Silbermedaille.

Die Norwegerin Marit Björgen gewinnt überlegen auch die letzte Medaillenentscheidung bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang 2018.

Die 37-Jährige hat am Sonntag das 30-Kilometer-Rennen gewonnen. Es ist ihre achte olympische Goldmedaille, sie ist damit die erfolgreichste Winterolympionikin. Silber sicherte sich Krista Parmakoski (Finnland), Bronze Stina Nilsson (Schweden).

Marit Björgen gab in Pyeongchang von Beginn an das Tempo vor und setzte sich schon vor der Halbzeit des Rennens klar von der Konkurrenz ab. Nach ihrem achten Olympiasieg führt Björgen die Wertung der erfolgreichsten Winterspiel-Teilnehmer an - mit acht Mal Gold, vier Mal Silber und drei Mal Bronze (in Summe 15 Medaillen).

Stadlober "versteht es selbst nicht"

Die Salzburgerin Teresa Stadlober war lang im Spitzenfeld unterwegs, hatte sogar die Silbermedaille in Reichweite, scheiterte aber an einem Fahrfehler. Sie bog an zweiter Stelle liegend nach 20 Kilometern kurzzeitig in die falsche Schleife ab. Ob sie disqualifiziert wird, steht noch nicht fest.

Dieses Blackout hat der 25-jährigen Pongauerin auf alle Fälle eine Medaille im abschließenden Olympia-Bewerb über 30 km klassisch gekostet.

Im ersten ORF-Interview sagte sie, "ich versteh es selber nicht. Es ist bitter, dass das an einem Tag passiert, wo alles zusammenpasst." Sie habe sich körperlich gut gefühlt, das Material habe gepasst. "Aber es ist jetzt zu spät." Sie wisse gar nicht, ob sie jetzt lachen oder "rearn" soll. "Jo, es hilft halt nicht, so ist das Leben."

Ihr Vater Alois Stadlober kommentierte das Rennen für den ORF, er musste den Fahrfehler seiner Tochter live miterleben - und das auf Silberkurs. Er leidete sichtlich mit.

Neuer Olympia-Rekord

Norwegen stellt mit insgesamt 14 Gold-, 14 Silber- sowie 11 Bronze-Medaillen einen neuen Winterspiele-Rekord auf. Auch Deutschland (14/10/7) übertraf in Südkorea den bisherigen Rekord von Kanada (14/7/5) aus dem Jahr 2010.

(SN)