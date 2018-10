Die neue Junioren-Radweltmeisterin Laura Stigger wird in der Nacht auf Sonntag (MESZ) bei der Eröffnung der 3. Olympischen Jugendspiele in Buenos Aires Österreichs Fahne tragen. Die 18-Jährige wird ein 41-köpfiges österreichisches Team anführen. Die Eröffnung wird in keinem Stadion, sondern auf Straßen im Zentrum von Argentiniens Hauptstadt ausgetragen. Mehr als 200.000 Zuschauer werden erwartet.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Junioren-Weltmeisterin Laura Stigger