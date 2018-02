Snowboard-Star White liebäugelt mit Sommer-Olympia 2020

Snowboard-Star Shaun White liebäugelt nach seinem dritten Olympia-Gold in der Halfpipe mit einem Start bei den Sommerspielen Tokio 2020. "Ich freue mich sehr, dass Skateboard kommt, solange ich noch mental und körperlich bereit dafür bin", sagte der 31-Jährige am Mittwoch in Pyeongchang. "Ich muss eine schwere Entscheidung treffen. Es würde mir die Welt bedeuten, bei den Sommerspielen anzutreten."

SN/APA (AFP)/MARTIN BUREAU Wagt White einen Umstieg aufs Skateboard?