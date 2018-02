Für Begeisterung sorgen während der Olympischen Winterspiele in Südkorea auch Maskottchen aus Österreich. Der Weiße Zoo in Kernhof/Niederösterreich schenkte dem Bukyeon-Zoo in Südkorea zwei seiner weißen Tiger-Vierlinge vom letzten Jahr.

SN/APA (Zoo Kernhof) Zwei der weißen Tiger-Vierlinge wurden Südkorea geschenkt