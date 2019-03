Aufstiegsaspirant Elixhausen jubelte zum Frühjahrsauftakt über ein 8:1 Schützenfest im Auswärtsspiel gegen Eugendorf 1b. Matchwinner Nicolas Ster rutschte erst wenige Stunden vor Spielbeginn in die Startformation.

Erst auf Grund des krankheitsbedingten Ausfalls von Christopher Ruprecht entschied sich Elixhausen-Trainer Patrick Schöberl dazu, Nicolas Ster in die Startformation für das Auswärtsspiel gegen Eugendorf 1b zu beordern. "Nicolas verletzte sich in der Vorbereitung und ist erst diese Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Darum sollte er zunächst eigentlich auf der Bank Platz nehmen", erklärt Schöberl. Ster bedankte sich prompt für den unerwarteten Startelfeinsatz und verwandelte in der zehnten Spielminute einen Elfmeter zum 1:0 für die Gäste. Nur sechs Minuten später legte der Stürmer mit Tor Nummer zwei an diesem Nachmittag nach. Manuel Lugstein sorgte für den 3:0-Halbzeitstand.

Nicolas Ster und Manuel Lugstein schnürten Dreierpacks

Nach der Pause spielten sich die Gäste aus Elixhausen in einen Rausch. Ster stellte in Minute 50 auf 4:0 und machte seinen Dreierpack perfekt. Durch Tore von Max Frauenschuh (62.) und Manuel Lugstein (70.) schraubten die Elixhausener das Ergebnis weiter in die Höhe. Philipp Uhl sorgte mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 1:6 für ein Erfolgserlebnis der Heimmannschaft. In der Schlussphase der Partie machten Marco Taschwer und Manuel Lugstein mit seinem dritten Tor den 8:1-Kantersieg der Elixhausener perfekt. "Ich bin mit der Art und Weise wie meine Mannschaft heute aufgetreten ist sehr glücklich. Nach einer turbulenten Vorbereitung war es für uns wichtig, einen guten Start hinzulegen. Jetzt wollen wir bis zum Saisonende oben in der Tabelle dabei sein", zeigte sich Trainer Schöberl zufrieden.

Quelle: SN