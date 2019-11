Zum Kehraus der Herbstsaison in der 1. Klasse Nord hielt Oberalm Absteiger Oberndorf mit einem 5:1-Sieg auf Distanz.

Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg wollte Oberalm zum Kerhaus der Herbstsaison in der 15. Runde in der 1. Klasse Nord noch einmal ein Erfolgserlebnis feiern. Die Mannschaft von Trainer Vasilija Zaric bekam es im letzten Heimspiel des Jahres mit den abstiegsgefährdeten Oberndorfern zu tun. In der Tabelle trennten die beiden Mannschaften vor dem direkten Duell nur sechs Punkte.

Oberalm übernahm vor heimischer Kulisse vom Start weg das Kommando und wollte keinen Zweifel darüber aufkommen lassen, wer den Platz als Sieger verlässt. Folgerichtig gingen die Tennengauer noch in der ersten Viertelstunde in Führung. "Wir wollten unbedingt einen positiven Saisonabschluss und dieses Sechs-Punkte-Spiel gewinnen", erklärt Sektionsleiter Christian Schinagl, der seine Mannen auch nach der schnellen Führung weiter nach vorn stürmen sah. Insgesamt vier Mal klingelte es noch vor der Pause im Gehäuse der Gäste. Nur einmal waren die Gastgeber nicht ganz auf der Höhe. Patrick Späth erzielte den Treffer für Oberndorf zum zwischenzeitlichen 1:2. Mit dem Ergebnis von 4:1 ging es dann zur Halbzeit in die Kabinen. "Wir haben den Gegner in der ersten Halbzeit überrannt", analysiert Schinagl.

In der zweiten Halbzeit ließen es die Hausherren ruhiger angehen, ohne aber die Kontrolle über das Spiel zu verlieren. Kurz vor Schluss markierte der eingewechselte Roman Staufer den 5:1-Endstand. "Ein hochverdienter Sieg unserer Mannschaft. Wir hatten 80 Prozent Ballbesitz und sind hinten super gestanden." Aus der geschlossenen Mannschaftsleistung stach sogar ein Akteur hervor: "Maximilian Kontriner hat heute ein super Spiel gemacht. Er hat zwei Tore erzielt und dazu noch eines aufgelegt", lobt Schinagl.