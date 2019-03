Die Lungauer erwischten auch dank Dominik Stumbecker, der trotz Verletzung einen Viererpack schnürte, einen Start nach Maß ins Frühjahr der 1. Landesliga und ließen dem FC Hallein beim 8:0-Heimsieg keine Chance.

St. Michael hat über die Winterpause der 1. Landesliga nichts an Schwung verloren und am Samstag den FC Hallein mit 8:0 deklassiert. "Wir waren sehr aggressiv und drückend überlegen. Der gegnerische Tormann hat einen zweistelligen Sieg verhindert", freut sich St. Michaels Trainer Gerald Payer, dessen Team nun bereits seit neun Meisterschaftsspielen ungeschlagen ist.

Dominik Stumbecker glänzt trotz Bänderverletzung





In einer einseitigen Begegnung stellten die Lungauer früh die Weichen auf Sieg. Nachdem Thomas König schon in der zehnten Minute auf 1:0 für die Hausherren gestellt hatte, kam der große Auftritt von Torjäger Dominik Stumbecker, der von der 26. bis zur 50. Minute einen Viererpack schnürte. "Er hat sich vor einer Woche ein Band im Knöchel gerissen, wollte aber unbedingt spielen und hat das großartig gemacht", lobt Payer den 14-fachen Saisontorschützen. Den Kantersieg weiß St. Michaels Chefcoach einzuordnen: "Ein traumhafter Start ins Frühjahr. In den nächsten Wochen warten aber härtere Brocken auf uns."

Katerstimmung in Hallein





Katerstimmung herrscht derweil bei den völlig unterlegenen Tennengauern. Nur Tormann Ramo Besic stemmte sich gegen das Debakel. "Er hat gut gehalten. Vom Rest bin ich enttäuscht. Es ist traurig, wenn man es sich so über sich ergehen lässt und man sich nicht wehrt", betont Trainer Gerhard Filzmoser, der nach Hans Hajeks Rücktritt in der Vorbereitungszeit kurzfristig die Verantwortung übernommen hat. Das Bemühen spricht er seinem Team dabei gar nicht ab: "Wir haben die Woche über gut trainiert. Wenn wir uns am Spieltag dann aber so präsentieren, wird es schwierig und ist die Talfahrt vorgezeichnet. Man muss aber auch sagen: Unsere Gegner sind andere."

Samstag - 1. Landesliga, 15. Runde:

St. Michael - FC Hallein 8:0 (4:0). Tore: König (10.), Dominik Stumbecker (26./Elfmeter, 31., 45., 50.), Ferner (54.), Djulic (72.), Gruber (75.). 180, Bachanowicz.

Weitere Ergebnisse:

Hallwang - Schwarzach 4:0 (3:0)

Grödig 1b - Siezenheim 1:3 (1:2)

Henndorf - Pfarrwerfen 0:0

Quelle: SN