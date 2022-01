Anif rüstet bereits für die Rückkehr der Westliga auf

Nach Ex-Profi Michael Perlak angelte sich der Fußball-Regionalligist Anif auch Benjamin Taferner. Der Edeltechniker kehrt aber erst im Sommer von Vöcklamarkt nach Salzburg zurück.

Dank der Auslandswechsel der beiden Ex-Anifer Leon Bailey (von Leverkusen zu Aston Villa) und Benedikt Pichler (von Austria Wien zu Kiel) ist Anif, trotz Coronakrise, finanziell sehr gut aufgestellt. Weil bei Transfers auch die Vorgängerclubs entschädigt werden, konnte sich der Kassier des Regionalligisten über Zusatzeinnahmen von rund 500.000 Euro freuen.

Während sich die Konkurrenz in dieser Wintertransferzeit eher zurückhält, investieren die Flachgauer einen Teil des Geldes in die Kampfmannschaft. Mit Michael Perlak verpflichtete Anif in der vergangenen Woche ...