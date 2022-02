Anif sorgt im Winter für Aufregung - Alle Unterhaus-Transfers im Überblick

Das Transferprogramm des Regionalligisten stößt nicht im ganzen Verein auf Gegenliebe.

Noch vor wenigen Monaten hat der Fußball-Regionalligist Anif verlautbart, dass in Zukunft der Fokus vermehrt auf den eigenen Nachwuchs gelegt wird. Mit dem "Projekt 2025" sollten in den kommenden Jahren immer wieder eigene Talente an die Kampfmannschaft herangeführt werden. Dieses Versprechen nehmen den Clubverantwortlichen einige Mitglieder nach der Wintertransferzeit, die am Montag (24 Uhr) endet, nicht mehr ab. Mit Michael Perlak (Stadlau) und Goalie Stefan Schönberger (Rosenheim) wurden zwei Routiniers verpflichtet, im Sommer folgt Benjamin Taferner (Vöcklamarkt). Weitere namhafte Neuzugänge sollen in der kommenden Transferzeit noch dazukommen. "Trotzdem setzen wir weiterhin auf unseren Nachwuchs. Wir holen Führungsspieler, die unseren Talenten auf und neben dem Platz weiterhelfen. Wir sind im Nachwuchs sehr gut aufgestellt und überzeugt, dass in den kommenden Jahren einige Youngsters den Sprung in die Kampfmannschaft schaffen", versteht Anif-Obmann Norbert Schnöll die Aufregung nicht.

Nicht mehr mit dem eingeschlagenen Weg identifizieren kann sich 1b-Trainer Micha Geley: "Ich bin vergangene Woche zurückgetreten. Mit einem sehr kleinen Kader kann man nicht vernünftig arbeiten. Leider hat sich im Winter nichts zum Besseren gewendet."

In der Salzburger Liga arbeitet Schlusslicht Puch noch am letzten Transfertag an einer hochkarätigen Verpflichtung. Der 27-jährige Offensivspieler Telat Ünal, der nach Stationen in Seekirchen, Grödig und Neumarkt zuletzt in der Türkei (Kömürspor) aktiv war, will nach einer Pause wieder angreifen. Die Anmeldung soll am Montag erfolgen.

Tabellenführer Hallein hat den Abgang von Abwehrspieler Ivan Fostac, der nach Opatija in Kroatiens zweite Liga gewechselt ist, mit der Rückholung von Andre Zrnic aus Ried kompensiert. Wohl noch wichtiger: Torjäger und Kapitän Christopher Mayr steht nach überstandener Knieverletzung wieder voll im Training.

Transfers in der Regionalliga Salzburg und Salzburger Liga

Regionalliga West:

St. Johann: Zugänge: keine. Abgänge: keine.

Austria Salzburg: Zu: Hofmann (Nybergsund/NOR), Simsa (Anger/D). Ab: Heller (Grünau).

Regionalliga Salzburg:

Saalfelden (Tabellen-1.): Zu: Herzog (Kitzbühel), Benedek (Saalbach). Ab: Chavez (Seattle/USA), Kitahara (Tacoma/USA).

Kuchl (2.): Zu: keine. Ab: Helmlinger (Trainer).

Seekirchen (3.): Zu: Kauba (Hallwang). Ab: Neumayr (BW Linz), Mannie (Henndorf), Probst (Bürmoos).

Anif (4.): Zu: Perlak (Stadlau), Golser (Wartberg), Rainer (SAK), Schönberger (Rosenheim/D), Schorb (Burghausen/D). Ab: Hartl (Kitzbühel), Kuka (Rapperswil/CH), Hajrullahu (Eugendorf), Christian Mühlbauer (Karrierepause), Spasojevic (?).

B'hofen (5.): Zu: Fötschl (Trainer), Khalil (Ritzing), Costalunga (Brixen/ITA). Ab: Marcius, Solcianksy (?).

Grödig (6.): Zu: Schnöll (Trainer), Alterdinger (GAK). Ab: Hebesberger (Pregarten), Erdogan (Ostermiething), Hiermann (Mondsee).

Grünau (7.): Zu: Heller (Austria), Ruf (Adnet). Ab: Zikic (Kapfenberg), Schindl (Karrierepause).

SAK (8.): Zu: Dominik Prötsch, Michael Prötsch (beide Bergheim), Fally (Ottakring), Peiskammer (Leonding). Ab: Rainer (Anif).



Salzburger Liga:

Hallein (1.): Zu: Zrnic (Ried Amateure). Ab: Fostac (Opatija/CRO).

Eugendorf (2.): Zu: Haslauer (Trainer), Pagitsch (Hallwang), Hajrullahu (Anif), Pichler (Neumarkt), Reichl (Seekirchen 1b), Feldinger (reaktiviert). Ab: Deliu (Trainer), Mitterbauer, Seidl (beide Hallwang), Hummer (Karrierepause).

Golling (3.): Zu: Steiner (Kuchl 1b), Chaoui (Mattighofen). Ab: Mijatovic (Sachsenburg), Kendlbacher (St. Koloman), Waltl, Pecaranin (beide ?).

Bürmoos (4.): Zu: Probst (Seekirchen), Jung (Siezenheim), O'Connor. Ab: Daniel Messner (Bergheim).

Adnet (5.): Zu: Heissl (Trainer), Posch (ASV), Lindenthaler (Strobl), Würtinger (Vöcklamarkt), Ali Mahdy (Lippstadt/D). Ab: Ruf (Grünau), Müller (Elsbethen), Zaric (Puch), Stürzer (St. Magdalena).

Straßw. (6.): Zu: keine. Ab: keine.

Bramberg (7.): Zu: Abele (Piesendorf). Ab: Iacona (Wien).

Siezenheim (8.): Zu: keine. Ab: Jung (Bürmoos).

Neumarkt (9.): Zu: Lang (Neumarkt), Ustaoglu (Mattsee), Jovanovic (Serbien), Baumgartner (Bergheim). Ab: Pichler (Eugendorf), Greimeister (Obertrum), Rambauske (Gneis).

Hallwang (10.): Zu: Mitterbauer, Seidl (beide Eugendorf). Ab: Kauba (Seekirchen), Pagitsch (Eugendorf), Rosbaud (Puch).

Thalgau (11.): Zu: Nemeth (Mehrn-bach), Jagic (Serbien). Ab: Lang (Neumarkt).

Altenmarkt (12.): Zu: keine. Ab: keine.

Bergheim (13.): Zu: Omeradzic (Freilassing/D), Neumayr (Puch), Zrakic (Anif 1b), Daniel Messner (Bürmoos). Ab: Dominik Prötsch, Michael Prötsch (beide SAK), Baumgartner (Neumarkt).

Puch (14.): Zu: Rosbaud (Hallwang), Zaric (Puch), Gruber (Oberalm), Makar (Anif 1b), Tockner (Traunstein), Stangl (Kuchl 1b). Ab: Neumayr (Bergheim).