Auinger: "Das Flutlicht für den SAK gibt es nur für die 2. Liga"

Salzburgs Vizebürgermeister Bernhard Auinger kennt die Gerüchte rund um den SAK und spricht beim Thema Flutlicht Klartext.

Seit einigen Wochen geistern rund um den SAK wilde Gerüchte durch das Salzburger Fußball-Unterhaus. Immer wieder heißt es, dass der Meister der Regionalliga Salzburg nicht um die Lizenz für die 2. Liga ansuchen und Präsident Christian Schwaiger den Traditionsclub Richtung Grödig verlassen soll. "Zu diesen Spekulationen will ich mich eigentlich nicht äußern. Ich sage nur so viel, dass der ganze Verein weiterhin alles unternimmt, damit wir Anfang März um die Lizenz für die 2. Liga ansuchen können", betont Schwaiger, dessen Verein für die Zweitliga-Tauglichkeit aber noch hohe finanzielle und infrastrukturelle Hürden nehmen muss.

Eines ist fix: Sollte der SAK die Lizenzunterlagen am 3. März nicht bei der Bundesliga einreichen, dann wird auch das bereits genehmigte Flutlicht nicht errichtet. Das stellte Salzburgs Vizebürgermeister Bernhard Auinger im Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten" deutlich klar: "Das Flutlicht gibt es nur für die 2. Liga. Sollte der SAK nicht die Möglichkeit haben aufzusteigen, dann werden wir die bereits genehmigten 650.000 Euro in andere Sportprojekte investieren. Darüber müsste ich aber erst mit Bürgermeister Harald Preuner reden." Auinger hat von den Gerüchten schon gehört und steht auch im Austausch mit dem SAK-Präsidenten. "Sollte der SAK tatsächlich in der Regionalliga bleiben, dann wird nur das bestehende Flutlicht nachgerüstet. Für die dritte Liga würde das sicher noch für ein paar Jahre reichen", betont Auinger.

Während es hinter den Kulissen um die Zukunft des Traditionsvereins geht, bereitet sich die Mannschaft unter Neo-Trainer Thomas Hofer auf die überregionale Eliteliga vor. "Egal wie es weitergeht, wir haben ein klares Ziel: Der gesamte Club will den nächsten Titel nach Nonntal holen", sagt Schwaiger, der mit der Mannschaft und dem Trainerteam am Dienstag beim Snowboard-Weltcup in Bad Gastein vorbeischaute. Am Samstag treffen SAK-Kapitän Robert Strobl und seine Kollegen im ersten Testspiel auswärts auf den Tabellenführer der 2. Liga, Ried. "Eine erste Standortbestimmung, auf die wir uns schon freuen."