Austria-Präsident Claus Salzmann: "Finanziell ist die 2. Liga machbar"

Austria-Präsident Claus Salzmann sieht für eine Rückkehr in den Profifußball nur ein Problem: die weiterhin ungeklärte Stadionfrage.

Während Neo-Obmann David Rettenbacher und Trainer Christian Schaider immer offen von einem Aufstieg in die 2. Liga geträumt haben, stieg Präsident Claus Salzmann lange auf die Euphoriebremse. "Frühestens in ein paar Jahren, der Verein ist noch nicht bereit für die Rückkehr in den Profifußball", ließ der Pinzgauer Unternehmer mehrmals wissen.

Salzmann plant mit Budget von zwei Millionen Euro

Nun dürfte Salzmann, wie bei seinem Rücktritt, aber eine Rolle rückwärts machen. "Wir bereiten gerade die geprüfte Bilanz vor. Die müssen wir bis Mitte November abgeben. Und wenn alles nach Plan verläuft, dann werden wir im März um eine Lizenz für die 2. Liga ansuchen", betonte der violette Präsident am Montag. Dass die Austria ihr Budget von rund 300.000 Euro auf zumindest 1,5 Millionen Euro erhöhen muss, ist laut Salzmann kein großes Problem. "Wir haben treue Sponsoren, die uns den Aufstieg mit zusätzlichem Geld ermöglichen würden. Ich plane mit zwei Millionen Euro, die bekommen wir zusammen."

Stadionfrage muss geklärt werden

Die noch immer ungeklärte Stadionfrage ist für die Austria schon ein größeres Problem. Bis spätestens März muss fixiert sein, dass das Flutlicht und die Fantribüne in Maxglan nicht weichen müssen und der Gästesektor umgebaut werden kann. "Nachdem wir kein neues Stadion bekommen, müssen wir Maxglan adaptieren. Mündliche Zusagen habe ich von der Politik, schriftlich leider noch nichts. Nur wenn die Stadionfrage rasch geklärt wird, ist die 2. Liga möglich", erläuterte Salzmann, dessen Club sportlich in der Westliga, trotz einer 0:3-Pleite am Wochenende, noch immer am besten Weg Richtung Aufstieg ist.