Austria Salzburg: Ansage des Präsidenten und Wunsch nach Zusatztribüne

Mannschaft und Politik könnten Aus von Claus Salzmann verhindern.

Claus Salzmann will sein Amt bei der Austria in Kürze niederlegen.

Sportlich läuft es für Austria Salzburg in der Regionalliga West wie am Schnürchen. Die Violetten siegten am Samstag in Schwaz mit 2:0 und sind als einzige Mannschaft der Liga noch ohne Punkteverlust. "Die ersten drei Spiele waren nicht leicht. Die Liga ist sehr gut, da kann man jedes Wochenende verlieren. Wir haben es bisher aber sehr gut gemacht", erklärt Austria-Trainer Christian Schaider.

Zusatztribüne in Grödig?

Abseits des Spielfeldes dreht sich bei der Austria derzeit alles um das Cup-Highlight gegen Red Bull Salzburg und die Zukunft des Präsidenten Claus Salzmann. Die Planungen für das Salzburg-Derby am 26. September in Grödig laufen auch Hochtouren. "Wir werden sehr gut vorbereitet sein auf dieses Spiel", sagt Salzmann, der in Grödig eine Zusatztribüne aufstellen will. "Gegenüber von der Haupttribüne gibt es die Möglichkeit, eine mobile Tribüne hinzustellen. Da würden rund 500 Zuschauer Platz finden. Es wäre ideal für die Auswärtsfans, da könnten wir die Sicherheit noch besser gewährleisten. Wir müssen aber zuerst mit den Behörden und den Grödigern sprechen." Mit der Zusatztribüne würden dann 5000 Fans im Stadion des Regionalligisten Platz finden. Der Kartenverkauf soll bereits diese Woche starten. "Es ist davon auszugehen, dass keine Karten in den freien Verkauf gehen werden."

Offen ist auch noch, wer die Austria in den kommenden Jahren führen wird.

Salzmann macht Hoffnung

Präsident Salzmann hat eigentlich vor, sein Amt im September zurückzulegen. "Zwei Kandidaten haben bereits abgesagt, wir werden aber jemanden finden", betont der Unternehmer, der sich aber eine Hintertür offenlässt. "Wenn wir von der Politik die Genehmigung für ein neues Stadion bekommen oder wir Red Bull im Cup besiegen, dann mache ich weiter. Beides wird aber höchstwahrscheinlich nicht passieren." Diese Aussagen machen den Fans und Offiziellen aber trotzdem Hoffnung, dass es sich Salzmann in letzter Minute doch noch einmal anders überlegt und eine weitere Amtsperiode anhängt.