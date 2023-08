Austria Salzburg: Aufstieg käme wohl zu früh

Sportlich zeigt Austria Salzburg seit dem Saisonstart Woche für Woche eindrucksvoll, dass sie wohl die beste Mannschaft in der Regionalliga West zur Verfügung hat. Halten die violetten Kicker ihre Form, dann ist der Meistertitel in der dritthöchsten Liga die logische Konsequenz und die 2. Liga fußballerisch machbar. Abseits des Feldes käme die Rückkehr in den Profifußball aber noch zu früh. Die Heimstätte in Maxglan ist auch ohne Rückbau nur bedingt tauglich für die 2. Liga und finanziell ist die Austria in Kürze zwar schuldenfrei, aber bei Weitem noch nicht bereit für den nächsten Schritt. Die Verantwortlichen müssen sich bewusst sein, dass der Club ein neuerliches Desaster, wie in der Saison 2015/16, wohl nicht überleben würde.