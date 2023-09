Austria Salzburg braucht einen Macher

Mit viel Leidenschaft, Engagement und einer ruhigen Art führte Claus Salzmann die Austria aus einer schweren Krise. Unter dem Unternehmer kehrten die Violetten wieder in die dritte Liga zurück und zählen mittlerweile zu den besten Amateurclubs in ganz Österreich. Seine größte Leistung war aber zweifelsohne die Entschuldung. Salzmanns Amtszeit endet nun. Wer in die großen Fußstapfen treten wird, steht noch nicht fest. Eines ist klar: Auf den neuen starken Mann wartet viel Arbeit. Sportlich orientiert sich der Verein Richtung 2. Liga, finanziell hinkt man den Ansprüchen aber noch hinterher. Zudem muss das Stadionproblem gelöst werden. Für den Club bleibt zu hoffen, dass wieder ein ehrlicher Macher gefunden wird. Denn so manche Blender hätten die Austria in den vergangenen 90 Jahren schon des Öfteren beinahe in den Ruin geführt.