Austria Salzburg präsentiert zwei Neuzugänge - Trainer Schaider vor Vertragsverlängerung

Westliga-Tabellenführer Austria Salzburg rüstet sich für die Zukunft: Am Sonntagabend fixierten die Violetten die Verpflichtung von zwei hoffnungsvollen Talenten. Der auslaufende Vertrag von Trainer Christian Schaider soll noch vor Weihnachten verlängert werden.

Nach einer starken Herbstsaison überwintert Austria Salzburg auf dem ersten Platz in der Regionalliga West. Die Violetten sammelten in 16 Spielen 36 Punkte und haben damit vier Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger Hohenems. Sportlich will die Austria in dieser Saison die Rückkehr in die 2. Liga schaffen, ob es auch finanziell und infrastrukturell möglich ist, entscheidet sich bis März. Um sich gegen die Regionalliga-Konkurrenz auf dem Spielfeld durchsetzen zu können, wurde der Kader in diesem Winter noch einmal verstärkt.

Zwei neue Kicker für die Austria

Im Kampf um Sebastian Voglmaier setzte sich der Stadtclub gegen Grünau und Saalfelden durch. "Wir haben am Sonntag noch mit dem Vorstand die letzten Details besprochen und grünes Licht bekommen", erklärt Schaider, der vom 20-jährigen Offensivspieler überzeugt ist. "Er ist eine sehr gute Verstärkung und wird uns in der Offensive noch unberechenbarer machen." Fix ist seit Sonntag auch ein zweiter Neuzugang. Der 21-jährige Luca Schmitzberger kommt vom bayrischen Regionalligisten Burghausen. Der defensive Mittelfeldspieler kam beim ehemaligen Zweitligisten im Herbst 17 Mal zum Einsatz und läuft nun für die Austria auf. "Beide Spieler haben wir auch schon mit Hinblick auf einen möglichen Aufstieg geholt."

Neuer Vertrag bis Weihnachten?

Auch beim Trainer, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, wollen die Austria-Verantwortlichen in den kommenden Wochen Nägel mit Köpfen machen. "Es sieht gut aus, dass ich bleibe. Beide Seiten wollen zusammen weitermachen, es müssen aber noch Details, wie zum Beispiel die Laufzeit, geklärt werden", betont Schaider. "Der Verein kann der Mannschaft und mir für beide Ligen eine sehr spannende Perspektive bieten."