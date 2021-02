Austria Salzburg träumt von einem neuen Stadion

Der Regionalligist sieht seine Zukunft nicht in Maxglan. Präsident Claus Salzmann will den Violetten zum Abschied eine neue Heimat "schenken".

Dass das Stadion in Maxglan für Austria Salzburg keine dauerhafte Lösung sein kann, ist dem Fußball-Regionalligisten schon länger klar. "Für die dritte Liga ist es in Ordnung. Sollte der Verein jemals wieder aufsteigen wollen, dann braucht es eine andere Lösung", erklärt Austria-Präsident Claus Salzmann. Derzeit ist der violette Vorstand damit beschäftigt neue Genehmigungen für die Fantribüne, den Kunstrasenplatz und das Flutlicht zu bekommen. Auch wenn das keine leichte Aufgabe wird, sind Salzmann und Co. optimistisch. "Wir werden einige Hürden nehmen ...