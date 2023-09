Austria Salzburg: Treueschwur von Trainer Christian Schaider - "In Salzburg nur die Austria"

Nach dem sechsten Sieg in Serie geht es um die Zukunft des Trainers.

Austria Salzburg ist in der Regionalliga West weiter nicht zu stoppen: Die Violetten besiegten am Samstag zu Hause Kufstein mit 3:1 und feierten damit den sechsten Erfolg im sechsten Spiel. "Derzeit läuft es bei uns einfach. Die Mannschaft arbeitet sehr gut und belohnt sich dafür jedes Wochenende", erklärte Austria-Trainer Christian Schaider nach dem erfolgreichen Duell mit seinem Ex-Club.

Nächste Woche Gespräch mit Salzmann

Wie es mit dem Trainer, der die Violetten seit über sechs Jahren betreut, nach der Saison 2023/24 weitergeht, könnte sich in der kommenden Woche entscheiden. Noch-Präsident Claus Salzmann, der sein Amt Ende September niederlegen will, wird in den kommenden Tagen das Gespräch mit Schaider suchen. "Eigentlich wollten wir gemeinsam aufhören. Aber Christian muss jetzt länger bleiben", betont Salzmann, der den im Sommer auslaufenden Vertrag des Bayern gerne bald verlängern würde. Der 46-Jährige knüpft seine Zukunft aber an Bedingungen: "Mich interessiert vor allem, wie es im Verein weitergeht. Wenn die Perspektive stimmt, dann könnte schon sein, dass ich meinen Vertrag verlängere. Eines ist für mich klar: In Salzburg gibt es nur die Austria für mich, zu einem anderen Verein gehe ich auf keinen Fall. Sollte ich nicht verlängern, dann mache ich eine Pause."

Trainer Schaider formte Topteam

Auch wenn Schaider keine Tendenz verlautbaren will, wäre es eine Überraschung, wenn der Übungsleiter den Verein im Sommer verlassen würde. Der Deutsche hat die Violetten in den vergangenen Jahren zu einem Topteam geformt und kann mit der Austria noch viel erreichen. "Ich freue mich, dass die Austria zum ersten Mal in meiner Amtszeit am Workshop für die 2. Liga teilnimmt", erläutert Schaider, der mit seiner Elf am kommenden Samstag in Röthis gastiert.