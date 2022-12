Austria Salzburg verliert Testspiel-Highlight - Erster violetter Neuzugang fix

Der Fußball-Regionalligist Austria Salzburg musste sich am Mittwoch dem italienischen Viertligisten Barletta mit 0:2 (0:2) geschlagen geben. Beeindruckend war die Kulisse: Rund 5000 Zuschauer, darunter 300 Austria-Fans, wollten sich das Testspiel zwischen den beiden befreundeten Clubs nicht entgehen lassen.

Trotz einiger Ausfälle zeigte sich Austria Salzburg in Süditalien von seiner besten Seite. In der ersten Halbzeit hielten die Violetten mit dem Viertligisten sehr gut mit und hatten sogar die erste Topchance, doch Johannes Zottl scheiterte an der Latte. Kurz vor der Pause nutzten die Italiener zwei Standardsituationen eiskalt aus. Barletta verwandelte zuerst einen Elfmeter und stellte wenige Minuten später nach einem Freistoß auf 2:0. "Trotzdem bin ich mit der ersten Halbzeit zufrieden", betont Austria-Trainer Christian Schaider, dessen junge Mannschaft auch im zweiten Durchgang eine gute Figur machte und keinen weiteren Gegentreffer hinnehmen musste. "Letztendlich kann ich mit dem 0:2 sehr gut leben. Insgesamt war es ein überragendes Erlebnis: Beide Fanlager haben für eine tolle Stimmung gesorgt."

Alterdinger wechselt zur Austria

Abseits des Spielfeldes kann sich die Austria über einen Neuzugang freuen: Lukas Alterdinger kommt vom Regionalliga-Mitte-Club Karlsdorf zurück nach Salzburg. "Ein spannender Spieler, der uns sicher weiterhelfen wird", erklärt Schaider. Alterdinger (24), der in Salzburg unter anderem bereits für Grödig, SAK und Anif kickte, soll im Frühjahr den Ausfall von Kapitän Manuel Krainz kompensieren.