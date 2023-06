Austria: Sportlich top, aber weiter "Theater" um Grödig-Arena

SPÖ drängt auf Mietvertrag und ist verärgert über Magistratsdirektor.

Sportlich lässt sich die Austria in dieser Saison durch nichts aus der Ruhe bringen. Das haben die Violetten auch am Samstag in St. Johann gezeigt. Nach 45 Minuten lag die Elf von Trainer Christian Schaider mit 0:2 zurück, drei Tore im zweiten Durchgang sicherten den Maxglanern aber noch einen 3:2-Sieg. "In der Halbzeitpause ist es etwas lauter geworden, der zweite Durchgang war viel besser", erklärt Schaider.

St. Johann liefert Szene des Tages

Für die Szene des Tages sorgte aber St. Johann: In der 52. Minute wurde Abwehrchef Thomas Kendlbacher beim Spielstand von 2:1 wegen einer Notbremse ausgeschlossen. Der 27-Jährige, der aus beruflichen Gründen ab Sommer kürzertritt, wurde von seinen Mitspielern mit einem Spalier verabschiedet. Seinen Abschied verkündete auch der langjährige Co-Trainer Erwin Keil, der in der neuen Saison von Ex-Altenmarkt-Trainer Andreas Scherer ersetzt werden wird.

Verzögerungstaktik des Magistrats?

Abseits des Platzes ist die Austria weiterhin auf der Suche nach einer Stadionlösung. Weil die Anlage in Maxglan im Juni 2024 verkleinert werden muss, brauchen die Violetten für Risikospiele eine Ausweichstätte. Ein neues Stadion ist weiterhin weit entfernt und auch der Plan von Vizebürgermeister Bernhard Auinger, das Stadion in Grödig für Stadtclubs zu mieten, war zuletzt etwas ins Stocken geraten.

Auingers SPÖ hat vor Kurzem einen Amtsbericht verfasst, in dem die Eckdaten für Verhandlungen mit Grödig festgehalten sind. Segnet der Stadtsenat diesen ab, dann darf Auinger offiziell Gespräche führen. Derzeit fehlt aber noch eine Unterschrift des Magistratsdirektors. "Die Zeit drängt. Grödig liebäugelt mit einem Rückbau des Stadions, viel Zeit dürfen wir nicht mehr verlieren. Derzeit sieht es aber nach unnötiger Verzögerungstaktik des Magistrats aus", betont Auinger, der noch vor der Sommerpause grünes Licht erhalten will.

Grödig und die Austria warten auf die Politik

In Grödig wartet man auf ein Signal von der Politik. "Dringend ist es noch nicht, aber wir haben seit Längerem nichts mehr gehört", betont Grödig-Obmann Hannes Codalonga. Auch bei der Austria hofft man, dass in den kommenden Wochen Bewegung in die Sache kommt.