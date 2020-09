Austria-Youngster glänzt nach Trainer-Schelte

Alexander Schwaighofer schoss die Austria wieder auf Platz eins.

Nur drei Tage nach der bitteren 1:4-Niederlage in Kuchl konnte Austria Salzburg am Samstag in der Regionalliga Salzburg wieder jubeln. Nach einer starken ersten Halbzeit gewannen die Violetten gegen St. Johann mit 3:1. "Extrem wichtig nach der schwachen Vorstellung am Mittwoch", betonte Austria-Trainer Christian Schaider, der mit seiner Mannschaft auch wieder von der Tabellenspitze lacht.

Großen Anteil am fünften Saisonsieg hatte Alexander Schwaighofer. Der 21-jährige Flügelstürmer schoss die Violetten in der 20. Minute in Führung und machte mit ...