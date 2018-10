Bronze für Inge Grünwald bei Jugend-Olympia

Ein Zentimeter-Krimi war der Weitsprung bei den Youth Olympic Games in Buenos Aires. Die Salzburgerin Inge Grünwald holte am Sonntag Bronze - sie lag am Ende nur um einen Zentimeter hinter der Goldmedaille.

Der Sieg ging an die Belgierin Maite Beenaert mit einer Gesamtweite von 12,32 Metern vor Klaudia Endresz (Ungarn) mit 12,31 sowie Grünwald mit ebenfalls 12,31, aber der kürzeren Einzelweite. Für Österreichs Leichtathleten war es die erste Medaille in Buenos Aires. Knapp verpasst hat Edelmetall Hürdensprinterin Johanna Plank (OÖ) als Vierte. Inge Grünwald sagte in einer ersten Reaktion: "Natürlich ist eine Medaille voll cool, aber wenn man Gold nur um einen Zentimeter verpasst, tut das weh. Mit den Sprüngen und der Bestleistung bin ich sehr zufrieden."

Das neue Wettkampfformat mit zwei Durchgängen, deren Bestweiten addiert wurden, machte den Bewerb zu einem echten Krimi. Grünwald brachte 6,11 Meter als Führende aus dem ersten Durchgang mit und damit fünf Zentimeter Vorsprung auf Emma Piffaretti (SUI), sechs Zentimeter auf Klaudia Endresz und zehn Zentimeter auf Maite Beernaert (BEL). Mit 6,20 Metern setzte die Salzburgerin im ersten Versuch eine Richtmarke und verbesserte außerdem ihre persönliche Bestweite um sechs Zentimeter. Endresz zog bei starkem Rückenwind mit 6,26 Metern im dritten Versuch nach. Die 16-jährige Beernaert, die schwach begonnen hatte, riss die Führung mit einem 6,31-Meter-Sprung im letzten Versuch an sich. Grünwald konnte den stärker werdenden Wind nicht nützen und setzte zum Abschluss einen ungültigen Versuch in den Sand.

Für die 17-jährige Athletin von Union Salzburg LA ist die Bronzene der bislang größte Erfolg. Bei den Europäischen Olympischen Jugendspielen 2017 in Györ war sie sogar Siegerin gewesen. Möglich gemacht haben die starke Entwicklung der Schülerin ihre Trainer. Weitsprung-Coach Csaba Szekely war in Buenos Aires mit dabei, die in die Karenz wechselnde Landestrainerin Olivia Raffelsberger hat mit Grünwald sowie Mehrkämpfer Florian Maier und Allrounder Isaac Asare eine Reihe hoffnungsvoller Nachwuchsathleten an die Spitze begleitet.

Salzburger Erfolge auf der Langstrecke

Grünwalds Bronzemedaille rundet einen starken Tag für die Salzburger Leichtathleten ab. Cornelia Moser (LC Saalfelden) wurde in Graz Halbmarathon-Staatsmeisterin. Manuel und Hans-Peter Innerhofer (LC Oberpinzgau) schlossen mit Platz zwei und drei beim selben Wettkampf hinter Lemawork Ketema eine erfolgreiche Saison ab. Nicht dabei war Marathon-EM-Held Peter Herzog (Union Salzburg). Er kehrte am Sonntag an die Stätte seines großen Triumphs vom August (Einzel-10., Team-Bronze) zurück und belegte beim "Great 10K Race" über 10 Kilometer in 29:30 Minuten Platz acht.

