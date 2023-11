BSK: Sportlich wieder stark, aber Sportvorstand könnte vor dem Absprung stehen

Mario Helmlinger soll in Bischofshofen nicht mehr glücklich sein.

Sportlich läuft es beim Westligisten Bischofshofen seit der Trennung von Raphael Laghnej wie am Schnürchen. Unter Neo-Trainer Adonis Spica feierten die Pongauer am Wochenende einen 2:1-Sieg in Kufstein und holten damit zuletzt drei Siege aus drei Spielen.

Trotzdem war Sportvorstand Mario Helmlinger mit der Entscheidung den Deutsch-Tunesier Laghnej nach wenigen Monaten bereits wieder zu entlassen alles andere als glücklich. Laut SN-Informationen aus dem näheren BSK-Umfeld war der Schweizer von der fachlichen Kompetenz des neuen Trainers überzeugt und hätte ihn gerne längerfristig beim Verein gesehen. Ex-Judoka Patrick Reiter, der sich selbst als größten Sponsor des Clubs bezeichnet und trotz fehlender Funktion alle wichtigen Entscheidungen in Bischofshofen trifft, entschied aber anders.

Laut SN-Informationen könnte spätestens im Sommer nun auch die Amtszeit von Helmliger enden. Mehrere Salzburger Clubs zeigen Interesse, darunter auch sein Ex-Verein Kuchl. Mit den Tennengauern führte er vergangene Woche bereits ein erstes Gespräch. "Das stimmt. Er ist noch immer für das Fördertraining bei uns zuständig, das wollen wir ausbauen. Von einem fixen Wechsel ist nicht die Rede", spielt Kuchl-Chef Josef Forsthuber das Thema herunter. Ganz so soll es aber nicht sein: Kuchl will seinen Nachwuchs wieder stärken und Helmlinger als starken Mann zurückholen. Knackpunkt ist derzeit noch die Finanzierung.

Nach erfolgreichen Stationen in Grödig und Kuchl wechselte Helmlinger vor eineinhalb Jahren fix nach Bischofshofen. Beim BSK konnte er seine Vorstellungen aber noch nicht umsetzen und soll nicht mehr besonders glücklich sein. Obwohl sein Vertrag noch bis Juni 2027 läuft, soll es eine Möglichkeit geben das Engagement vorzeitig zu beenden. Für eine Stellungnahme ist Helmlinger seit Wochen nicht erreichbar.