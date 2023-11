Christoph Gruber und der Traum vom Profi-Fußball

Der 21-jährige Bischofshofener Christoph Gruber blickt bereits auf eine ereignisreiche Karriere zurück. Von seinen sportlichen Anfängen im Heimatort aus ging es über die Bullen-Akademie nach Amerika und zurück in den Pongau. Dabei verlor der Innenverteidiger sein Ziel vom Profi-Fußball nie aus den Augen.

Nach einem durchwachsenen Start in die Saison scheint es nun, als habe der TSV St. Johann wieder in die Spur gefunden und klettert aus den Katakomben der Regionalliga West ins Tabellenmittelfeld. Maßgeblichen Anteil am Aufschwung der Bezirkshauptstädter hat wohl auch der 21-jährige Christoph Gruber. Bislang stand der gebürtige Bischofshofener jede Spielminute für den TSV am Platz und dirigiert von der Innenverteidigung aus das Spiel der St. Johanner mit. Der Leistungsträger träumt vom Sprung in den Profi-Fußball und arbeitet jeden Tag unermüdlich dafür, sein großes Ziel zu erreichen. Viermal in der Woche feilt Gruber im Individual-Training an seiner großen Stärke: der Athletik. Danach folgen drei weitere Trainings pro Woche mit dem TSV St. Johann und ein Westliga-Spiel am Wochenende und der junge Pongauer verzichtet dabei vollständig auf Alkohol.

Von den ersten Schritten bis in die Bullen Schmiede

Gelernt hat Gruber das Fußball spielen im BSK-Nachwuchs. "Ich kann mich aber eigentlich nicht wirklich daran erinnern, mal nicht Fußball gespielt zu haben", blickt Gruber im PN-Gespräch zurück. "Auch als ich noch im Kindergarten war, spielte mein Vater mit mir im Garten. Mit fünf legte ich dann beim SK Bischofshofen los."

Früh zeigte der Pongauer Talent und zog damit auch die Aufmerksamkeit aus dem landesweiten Fußball auf sich. "Red Bull lud mich immer wieder zu Probetrainings ein. Damals war ich immer sehr nervös und konnte mich nicht von meiner besten Seite präsentieren. Nach mehreren Versuchen schaffte ich dann den Sprung in die U13 des Bullen-Nachwuchses", erinnert sich der junge Innenverteidiger. "Anfangs mussten wir noch jeden Tag vom Pongau aus in die Stadt pendeln. In der U15 kam ich dann in die Akademie und damit auch in das Internat von Red Bull Salzburg."

Nachdem der Weg durch die Schmiede der roten Bullen über Umwege nach der U16 zum USK Anif führte, stand Gruber mit nur 16 Jahren zum ersten Mal im Aufgebot der Kampfmannschaft der Anifer und dabei auch einem bekannten Gesicht gegenüber. "Im Testspiel gegen Red Bull machte Erling Haaland sein erstes Spiel für die Salzburger."

Zwei Jahre im amerikanischen Traum

Die Zeit in Salzburg endete für den 21-Jährigen mit dem Anfang der Pandemie. "Gerade als ich mich in die Mannschaft eingefunden hatte, kam Corona. Zur gleichen Zeit wurde ich auf 'Students go West', eine Stipendien-Agentur, die jungen Spielern Unterstützung anbietet, um in Amerika an den Colleges zu spielen, aufmerksam", erklärt Gruber weiter. Zwei Jahre lang kickte der Pongauer dann im US-Bundesstaat Illinois. "Es war eine spannende Zeit. Gerade weil der Fußball dort so anders gelebt wird. Man spielt dort sehr defensiv aber extrem athletisch und hochprofessionell. Ich wollte mich als Spieler immer schon über die Athletik von den anderen abheben, wollte am Platz immer der sein, der einfach fitter und stärker ist. Genau hier wird in Amerika oft angesetzt, was mir nicht nur sehr imponiert sondern auch extrem weitergeholfen hat."